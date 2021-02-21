40 тонн з гектара: в Україні створили унікальну цибулю, яка не потребує поливу

Селекціонери з науково-дослідної станції "Маяк", що у Крутах, вивели сорт цибулі, який місяцями не втрачає товарного вигляду.

Як розповіли науковці, новий сорт називається "Чайка". Він створений із місцевих зразків, тому пристосований до наших широт та адаптивних факторів і, на відміну від голландських сортів, стійкий до шкідників і хвороб.

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Середня вага однієї цибулини становить близько 200-250 грам, а врожайність – 35-40 тонн з гектара, якщо не застосовувати полив.

Продукція зберігається 7-8 місяців, не втрачаючи товарних якостей, і лежить до нового врожаю. Ще один плюс сорту – невибагливість, адже його створювали з місцевих зразків.

Окрім ріпчастої цибулі, на дослідній станції вирощують та селекціонують і багаторічні сорти. Цей вид селекції з’явився відносно нещодавно і продиктований умовами ринку.

У Німеччині селекціонерам вдалося вивести картоплю з низьким рівнем вуглеводів, яка викликала справжній ажіотаж серед прибічників здорового способу життя. Більше про це читайте в матеріалі Агро 24