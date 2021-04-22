5 тонн часнику з гектара без добрив: фермер розкрив секрет високого урожаю

Керівник підприємства "Турянський часник " Владислав Симочко розповів, як можна отримувати в середньому по 5 тонн часнику з гектара без підживлення хімпрепаратами.

Господарство "Турянський часник" на Закарпатті працює вже 8 років. 7 з них там вирощують часник на 6-ти гектарах землі.

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Такий вибір зумовлений тим, що ця рослина невибаглива, добре росте в умовах закарпатського середньогір’я, а також доволі дефіцитна.

Який часник вирощує фермер?

Підприємство вирощує вітчизняний сорт часнику Любаша.

Історія і формула успіху

Перші два роки було не так, як ми розраховували, – розповідає фермер. – Не знаючи потреб ринку й не володіючи технологією, робив помилки. Наприклад, щоб захистити рослини від бур’янів, захопився гербіцидами і фунгіцидами. І лише з часом зрозумів, що краще зробити ставку не на хімію, а на органіку і вирощувати екологічно чисту продукцію.

Органічні добрива, якими на підприємстві підживлюють рослину, виробляється з гірчиці. Нею засаджують поле, скошують до моменту цвітіння, переорюють та отримують натуральну поживу для рослин.

Владислав Симочко і компанія одержують у середньому по 5 тонн часнику з гектара. З огляду на відмову від підживлення хімпрепаратами, за оцінками фахівців, це дуже високий показник.

Реалізація часнику

Господарство реалізовує майже 70% врожаю у свіжому вигляді. Решта консервується у 200-грамові баночки як натуральні продукти місцевого виробництва – часник з гірким і солодким перцем, лавандою, чорницею, сливою, а також з травами і в лушпинні.