Часник як сміття: щороку продукції викидають на 4,5 мільярди гривень
Відходи часнику просто вражають. Замість того, щоб експортувати продукцію, в Україні її викидають.
Джерело:East-fruit
Україна може бути хорошим експортером часнику, але не використовує своїх можливостей.
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Щорічно українські аграрії вирощують приблизно 200 тисяч тонн часнику. Але промисловість споживає лише четверту частину цього об'єму, а решту викидають на смітник.
У грошовому еквіваленті пропадає близько 4,5 мільярда гривень, які б могли заробляти українські виробники часнику.
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