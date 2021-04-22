Руководитель предприятия "Турянский чеснок" Владислав Симочко рассказал, как можно получать в среднем по 5 тонн чеснока с гектара без подпитки химпрепаратами.

Хозяйство "Турянский чеснок" на Закарпатье работает уже 8 лет. 7 из них там выращивают чеснок на 6-ти гектарах земли.

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Такой выбор обусловлен тем, что это растение неприхотливое, хорошо растет в условиях закарпатского среднегорья, а также довольно дефицитное.

Какой чеснок выращивает фермер?

Предприятие выращивает отечественный сорт чеснока Любаша.

История и формула успеха

Первые два года было не так, как мы рассчитывали, – рассказывает фермер. – Не зная потребностей рынка и не владея технологией, я делал ошибки. Например, чтобы защитить растения от сорняков, увлекся гербицидами и фунгицидами. И только со временем понял, что лучше делать ставку не на химию, а на органику и выращивать экологически чистую продукцию.

Органические удобрения, которыми на предприятии подпитывают растение, производят из горчицы. Нею засаживают поле, скашивают до момента цветения, перепахивают и получают натуральное удобрение для растений.

Владислав Симочко и компания получают в среднем по 5 тонн чеснока с гектара. Учитывая отказ от подпитки химпрепаратами, это очень высокий, по оценкам специалистов, показатель.

Реализация чеснока

Хозяйство реализует почти 70% урожая в свежем виде. Остальное консервируется в 200-граммовые баночки как натуральный продукт местного производства – чеснок с горьким и сладким перцем, лавандой, черникой, сливой, а также с травами и в шелухе.