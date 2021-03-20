Можуть пам’ятати людські обличчя: 6 дивовижних фактів про бджіл, які ви могли не знати

У всьому світі налічується понад 20 000 видів бджіл. І для більшості людей вони в основному асоціюються з медом та болісними укусами. Але насправді, ці працьовиті комахи є дещо більшим за це.

Бджоли мають вирішальне значення для людини, для нашого здоров'я та виживання. Як запилювачі, вони відповідають приблизно за третину їжі, яку ми їмо. І це робить їх надзвичайно важливими, щоб дізнатися про них більше.

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Ось 6 дивовижних фактів, яких ви, можливо, не знали про цих дивовижних комах.

Деякі види бджіл захищають свої вулики за допомогою тепла

Як і всі комахи, бджоли холоднокровні. Це означає, що температура їхнього тіла, як правило, близька до навколишнього середовища.

Але всередині вулика, де живе сім’я, бджоли увесь рік підтримують стабільну температуру приблизно 33-34 градусів за Цельсієм. Використовуючи крила, бджоли можуть нагнітати гаряче повітря з вулика, щоб охолодити місце, або вібрувати своїми льотними м’язами, щоб нагріти його.

Через мінливий клімат деякі види бджіл підняли свої здібності до терморегуляції на новий рівень.

Вчені спостерігали, як японські медоносні комахи накидалися на азіатських велетенських шершнів, які харчуються бджолами. Створивши гігантську кулю навколо шершня, вони використовують ті самі прийоми для обігріву вуликів, щоб заживо приготувати загарбника.



Бджоли використовують тепло власного тіла, щоб побороти нападника / Фото pexels

Бджоли допомагають вирощувати кращі продукти харчування

Бджоли є високоефективними запилювачами і мають важливе значення для різноманітності рослин. Коли бджіл використовують для запилення таких культур, як авокадо, чорниця та огірки, врожайність та вага плодів різко зростає у порівнянні з культурами, вирощеними за відсутності бджіл або інших запилювачів.



Врожайність збільшується, якщо плоди запилені бджолами / Фото pexels

Є бджоли, які можуть старіти назад

Деякі бджоли мають чудову здатність старіти у зворотному напрямку. Коли не вистачає молодих робочих бджіл, старші бджоли можуть повернутися до свого більш енергійного, молодого "я", щоб взяти на себе важливі завдання. Насправді, ці бджоли в кінцевому підсумку живуть довше, щоб набрати нових комах. Зараз це неймовірне явище вивчають дослідники для кращого розуміння основних механізмів та потенційних застосувань вікової деменції у людей.



Бджоли здатні повертати собі молодість / Фото pexels

Вчені використовують бджіл для вивчення серійних вбивць

Кримінологи розробили статистичну техніку, яка називається географічним профілюванням. З її допомогою вони вивчають злочини, які повторюються, зокрема, серійні вбивства та крадіжки. Залежно від місця злочинів поліція може здогадуватися про те, де підозрюваний проживає чи або регулярно відвідує. Це пояснюється тим, що загалом серійні злочинці не вчиняють злочини поблизу місця проживання, але для зручності залишаються досить близько до свого будинку. Виявляється, схеми годівлі бджіл схожі.

Щоб не привертати увагу хижаків до свого житла, вони залишають квіти незайманими поруч з вуликом і харчуються подалі від нього. У 2008 році група дослідників спостерігала, як бджоли відвідують різні квіти, та намагалася знайти їхній вулик на основі існуючих методів терапії. Вони виявили, що способи живлення бджіл такі ж надійні та передбачувані, як і люди. Фахівці з кримінології тепер можуть використовувати уявлення про моделі бджіл для вдосконалення методів географічного профілювання.



Бджоли допомагають кримінологам / Фото pexels

Медоносні бджоли живуть за суворою ієрархією

Існує 3 типи медоносних бджіл: матки, робочі та трутні. Є лише 1 королева, і вона, як правило, найбільша і найдовше живе у вулику. Усі робочі бджоли – жіночої статі і єдині, хто має жала.

Коли бджола жалить, вона гине, залишаючи за собою бананоподібний аромат, який попереджає інших про небезпеку. І хоча робочі комахи генетично ідентичні королеві, однак лише вона може відкладати яйця.

Бджолині матки можуть відкладати понад 1000 яєць щодня протягом багатьох років. Ці яйця запліднюються спермою з десятків чоловіків-трутнів. Це їхня єдина функція. Вони лише раз запліднюють матку під час шлюбного польоту, після чого гинуть.



Бджоли живуть за суворою ієрархією / Фото pexels

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Бджоли можуть пам’ятати людські обличчя

Можливо, у бджіл мізки розміром з насіння маку, але вони здатні виділити окремі риси обличчя людини та розпізнати їх під час повторних взаємодій. В одному дослідженні вчені поєднали зображення людських обличь із цукрованою водою і виявили, що бджоли розпізнавали та запам'ятовували обличчя, пов'язані з солодкою нагородою, навіть тоді, коли винагорода була відсутня. Це гостре сприйняття не тільки допомагає цим надзвичайно соціальним істотам розпізнавати одне одного, але також повернутися до тих квітів, які виробляють більше пилку.



Бджоли можуть пам'ятати людські обличчя / Фото pexels