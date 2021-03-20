Во всем мире насчитывается более 20 000 видов пчел. И для большинства людей они в основном ассоциируются с медом и болезненными укусами. Но на самом деле, эти трудолюбивые насекомые несколько больше этого.

Пчелы имеют решающее значение для человека, для нашего здоровья и выживания. Как опылители, они отвечают примерно за треть пищи, которую мы едим. И это делает их чрезвычайно важными, чтобы узнать о них больше.

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Вот 6 удивительных фактов, которые вы, возможно, не знали об этих удивительных насекомых.

Некоторые виды пчел защищают свои ульи с помощью тепла

Как и все насекомые, пчелы хладнокровные. Это означает, что температура их тела, как правило, близка к окружающей среде.

Но внутри улья, где живет семья, пчелы весь год поддерживают стабильную температуру около 33-34 градусов по Цельсию. Используя крылья, пчелы могут нагнетать горячий воздух из улья, чтобы охладить место, или вибрировать своими летными мышцами, чтобы нагреть его.

Из-за меняющегося климата некоторые виды пчел подняли свои способности к терморегуляции на новый уровень.

Ученые наблюдали, как японские медоносные насекомые набрасывались на азиатских гигантских шершней, которые питаются пчелами. Создав гигантский шар вокруг шершня, они используют те самые приемы для обогрева ульев, чтобы заживо приготовить захватчика.



Пчелы используют тепло собственного тела, чтобы побороть нападающего / Фото pexels

Пчелы помогают выращивать лучшие продукты питания

Пчелы являются высокоэффективными опылителями и имеют важное значение для разнообразия растений. Когда пчел используют для опыления таких культур, как авокадо, черника и огурцы, урожайность и вес плодов резко возрастает по сравнению с культурами, выращенными при отсутствии пчел или других опылителей.



Урожайность увеличивается, если плоды опылены пчелами / Фото pexels

Есть пчелы, которые могут стареть назад

Некоторые пчелы обладают отличной способностью стареть в обратном направлении. Когда не хватает молодых рабочих пчел, старшие пчелы могут вернуться к своему более энергичного, молодого "я", чтобы взять на себя важные задачи. На самом деле, эти пчелы в конечном итоге живут дольше, чтобы набрать новых насекомых. Сейчас это невероятное явление изучают исследователи для лучшего понимания основных механизмов и потенциальных применений возрастной деменции у людей.



Пчелы способны возвращать себе молодость / Фото pexels

Ученые используют пчел для изучения серийных убийц

Криминологи разработали статистическую технику, называемую географическим профилированием. С ее помощью они изучают преступления, которые повторяются, в частности, серийные убийства и кражи. В зависимости от места преступлений, полиция может догадываться о том, где подозреваемый проживает или регулярно посещает. Это объясняется тем, что в целом серийные преступники не совершают преступления вблизи места жительства, но для удобства остаются достаточно близко к своему дому. Оказывается, схемы кормления пчел схожи.

Чтобы не привлекать внимание хищников к своему жилищу, они оставляют цветы нетронутыми рядом с ульем и питаются подальше от него. В 2008 году группа исследователей наблюдала, как пчелы посещают разные цветы, и пытались найти их улей на основе существующих методов терапии. Они обнаружили, что способы питания пчел столь же надежны и предсказуемы, как и люди. Специалисты по криминологии теперь могут использовать представления о моделях пчел для совершенствования методов географического профилирования.



Пчелы помогают криминологам / Фото pexels

Медоносные пчелы живут по строгой иерархии

Существует 3 типа медоносных пчел: матки, рабочие и трутни. Есть только 1 королева, и она, как правило, самая большая и дольше всего живет в улье. Все рабочие пчелы – женского пола и единственные, кто имеет жала.

Когда пчела жалит, она погибает, оставляя за собой бананоподобный аромат, предупреждающий других об опасности. И хотя рабочие насекомые генетически идентичны королеве, однако лишь она может откладывать яйца.

Пчелиные матки могут откладывать более 1000 яиц ежедневно в течение многих лет. Эти яйца оплодотворяются спермой десятков мужчин-трутней. Это их единственная функция. Они лишь раз оплодотворяют матку во время брачного полета, после чего погибают.



Пчелы живут по строгой иерархии / Фото pexels

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Пчелы могут помнить человеческие лица

Возможно, у пчел мозги размером с семена мака, но они способны выделить отдельные черты лица человека и распознать их во время повторных взаимодействий. В одном исследовании ученые объединили изображения человеческих лиц с сахарной водой и обнаружили, что пчелы распознавали и запоминали лица, связанные со сладкой наградой, даже тогда, когда вознаграждение отсутствовало. Это острое восприятие не только помогает этим чрезвычайно социальным существам распознавать друг друга, но также вернуться к тем цветам, которые производят больше пыльцы.



Пчелы могут помнить человеческие лица / Фото pexels