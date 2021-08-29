Для порівняння: на найбільшому в Західній Україні гуртовому ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) абрикоси зараз коштують в середньому 55 гривень за кілограм. Торік в аналогічний період ціна була на рівні 37,5 гривень за кілограм, що більш як на 30% нижче.

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Ціни на абрикоси на гуртовому ринку "Нежданий" (Херсонщина) на сьогодні – в середньому 45 гривень за кілограм.

На роздрібних ринках та в магазинах України – від 40 до 75 гривень за кілограм.

Очікуване подорожчання

Нинішні ціни на абрикоси не дивують аграрних експертів. Ще на початку літа прогнозувалося, що вартість абрикос, а також персиків і слив цього сезону будуть помітно вищими за торішні – в середньому на 15%.

Причини здорожчання – нижчі врожаї кісточкових через погані погодні умови (холодна весна і рясні літні зливи)

Детальніше читайте про це в матеріалі Агро 24 "Урожай кісточкових в Європі буде найменшим за останні 30 років".