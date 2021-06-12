Наприкінці травня відбулася щорічна європейська конференція плодів кісточкових фруктів medFEL. На ній виробники підрахували, що урожай персиків і нектарину в регіоні знизився на 36% до середнього за п’ять років. Також це один із найменших урожаїв в Європі за останні 30 років.

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Обсяги європейських абрикосів зменшуються до 343,5 тисяч тонн. Це на 40% менше середнього показника 2015-2019 років. Урожай персика може постраждати ще більше, якщо країни-виробники у літні місяці матимуть несприятливу погоду, наприклад сильну спеку або град.

Іспанія є найбільшим європейським виробником кісточкових фруктів. Тут урожай впав у середньому на 20%. В Італії урожай кісточкових цього року буде меншим на цілих 40%. Греція постраждала ще більше – на 50%, а виробники з Франції заявляють про втрати близько 64%.

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