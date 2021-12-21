Абсолютний максимум: Україна зібрала рекордний врожай

Понад 106 мільйонів тонн – такий новий рекорд України зі збору зернових, зернобобових та олійних культур. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

30-й рік незалежності України отримав ще одну історичну подію: безпрецедентний рекорд врожаю, – написав Лещенко на фейсбуці. – Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 мільйонів тонн, перевищивши свій прогноз. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави.

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Рекорд у цифрах

Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 мільйона тонн, олійних – 22,6 мільйона тонн.

Показники врожаю по культурам (у тоннах)

Зернові:

пшениця – 32,4 млн

ячмінь –10 млн

гречка – 110 тисяч

Зернобобові:

кукурудза – 40 млн

горох – 581,5 тисяч

просо – 191 тисяча

Олійні:

соняшник – 16,3 млн

соя – 3,4 млн

ріпак – 2,9 млн

Де найбільші врожаї?

Лідерами по намолоту зерна стали (мільйони тонн):

Вінниччина – 6,7

Чернігівщина – 6,2

Полтавщина – 5,7

Одещина – 5,2

По урожайності зерна найкращий показник у Хмельниччини – 87,1 центнера з гектара.

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Чому вдалося встановити рекорд?

Рік виявився рекордним не без урахування сприятливих ґрунтово-кліматичних умов, але й завдяки державній допомозі сільському господарству, – каже Лещенко. – Завдяки програмі "Доступні кредити 5 – 7 – 9 %" аграрії отримали понад 30 мільярдів гривень кредитів на максимально вигідних умовах.

Міністр додав, що в наступному році буде запущено Фонд часткового гарантування кредитів, що дозволить профінансувати на 24 мільярда гривень малих аграріїв, які обробляють до 500 гектарів землі і яким раніше був закритий доступ до кредитування.