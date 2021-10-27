У перші 5 місяців 2021 року спалахи хвороби мали поодинокий характер. Натомість з настанням тепла АЧС почала швидко поширюватися, досягнувши піку у вересні.
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Наразі найбільшу кількість спалахів АЧС зафіксовали у в Підкарпатському воєводстві – 55. У Вармінсько-Мазурському воєводстві виявили 16 місць поширення хвороби, у Нижньосілезькому – 12.
Найбільше інфіковано свиней зараз у Любуському воєводстві – понад 16 тисяч голів. В інших воєводствах інфіковано приблизно втричі менше тварин.
Україна наразі заборонила постачати свинину з воєводств, де виявлено спалахи АЧС. Компетентні органи спостерігають за ситуацією та готові у разі потреби розширити список.