Аграрії просять не підвищувати ціну на пальне

Президент Української зернової асоціації Михайло Горбачьов розповів, що підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює влада, призведе до погіршення ситуації в аграрній галузі, адже вже зараз аграрії працюють на межі збитковості. УЗА через це звернулася до уряду з проханням переглянути рішення щодо підвищення тарифів на пальне.

Читайте також Велика Британія допоможе знаходити викрадене росіянами українське зерно

Подорожчання пального буде дуже болючим, тому що сільгоспвиробники працюють у воєнному режимі, там, де дуже важко залучити кошти. Банки майже не фінансують галузь. Дякуючи держави, продовжили ці кредити "7-5-9". Але ми, як Українська зернова асоціація, звернулися до уряду з проханням переглянути підняття акцизних ставок,

– говорить Горбачьов.

Аграрій стверджує, що сільгоспвиробники вже минулого сезону працювали майже по всіх сільськогосподарських культурах у збиток, і подальше подорожчання пального ще більше погіршить ситуацію в галузі.

Тому, за його словами, фермери бажають продовжувати працювати хоч у якихось прибуткових межах, і не зменшувати посівні площі. Горбачьов говорить, що наші агровиробники і так втратили 6 мільйонів гектарів під окупацією. Сьогодні ж фермерам дуже важко знаходити кошти і на добрива, і на насіння. А якщо здорожчає ще й паливо – це для них буде ще важче.