Як працюватиме система пошуку

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики України Тарас Висоцький розповів, що за попередніми оцінками, запуск системи, яка базується на високоточному лабораторному аналізі та порівнянні зразків зерна, очікується в серпні-вересні 2024 року.

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За словами урядовця, нова система дозволить встановлювати походження зерна з точністю до регіону. Наразі завершується формування порівняльної бази даних зразків зерна з різних регіонів України, що дозволить порівнювати їх з пробами, взятими з суден. Це допоможе виявляти та підтверджувати факти викрадення зерна з окупованих територій України.

Результати лабораторного аналізу, які підтверджують, що зерно на судні було викрадено з окупованих територій, можуть бути використані як підстава для юридичних дій проти власників та перевізників цього зерна,

– зазначив Висоцький.

Застосування конкретних заходів, таких як арешт судна або накладення штрафних санкцій, залежить від декількох факторів, включаючи країну реєстрації судна, його власника та застосовне законодавство.

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