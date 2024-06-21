Чому піднімається ставка акцизу на пальне

Нещодавно Верховна Рада прийняла законопроєкт, який внесе зміни до Податкового кодексу України. Він передбачає приведення законодавства України до норм законодавства ЄС та наближення вітчизняних ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Читайте також Аграрії матимуть бронь від мобілізації: у Мінагрополітики сказали, на скільки

Проєкт Закону передбачає, зокрема, збільшення ставки акцизу на дизельне пальне більш, ніж у 2 рази – з поточних 139,5 до 330 євро за 1000 літрів. Нову ставку планують застосовувати починаючи з 2028 року. До цього ж вона поступово щороку зростатиме: 2024 рік – 177,6 євро за 1000 літрів; 2025 – 215,7 євро; 2026 – 253,8 євро; 2027 – 291,9 євро.

Є підстави знизити акциз для сільгоспвиробників

У ВАР нагадали, що законодавство та чинна практика країн-членів ЄС передбачає мінімум на 50% знижену ставку акцизу на дизельне пальне, яке використовується у транспортних засобах, які не є учасниками дорожнього руху та не користуються автодорогами. Перш за все, це сільськогосподарська техніка. Втім, за словами аграріїв, про це жодного слова у новому законопроєкті ВР.

Тому аграрії звернулись до заступника профільного комітету ВРУ Олександра Ковальчука, розробили та зареєстрували разом з ним відповідні поправки до законопроєкту. Вони передбачають застосування зниженої ставки акцизного податку на дизельне пальне, призначене для використання:

сільськогосподарськими виробниками для виробництва сільськогосподарської продукції;

транспортними засобами, що призначені для використання поза дорогами загального користування, крім приватних транспортних засобів які використовуються для особистих потреб;

транспортними засобами для навігації внутрішніми водними шляхами (включно з рибальством), крім приватних прогулянкових суден та які використовуються для особистих потреб.

Ставка акцизного податку на таке пальне буде знижена на 50% від передбаченої законопроєктом на 2028 рік і становитиме 165 євро за 1000 літрів.

Держава видає гранти для аграріїв на розвиток садівництва