На Урядовому порталі інформація щодо кадрових змін поки не оприлюднена. Але кілька ЗМІ, а також народний депутат Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі опублікували наступні дані.

Зверніть увагу! Верховна Рада розгляне цього тижня 5 аграрних законопроєктів: список

Кабмін звільнив:

Сергія Глущенка – з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Олександра Романішина – з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Олега Пілата – з посади заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Кабмін призначив:

Володимира Гринюка – першим заступником міністра економіки України

Христину Голубицьку – заступником міністра економіки України

Сергія Теленика – заступником міністра економіки України

Тараса Дзьобу – заступником міністра аграрної політики і продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Ігоря Кузіна – заступником Міністра охорони здоров’я України – головним державним санітарним лікарем України

Тимчасове покладення виконання обов'язків:

Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України – на Андрія Забугу.

Перша ластівка в Мінагрополітики

Перша зміна в оновленому Мінагрополітики відбулася тиждень тому, коли на посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України призначили Тараса Висоцького.

ВАЖЛИВО!

Читайте тут про останні зміни в законах України, що стосуються аграрного сектору.