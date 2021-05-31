Офіційний сайт Верховної Ради повідомляє, що в планах на розгляд такі законопроєкти:

про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами №4568



про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин №4396



про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України №2289



про внесення змін до Закону України "Про землеустрій" щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою №4515



про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно №4592

Зверніть увагу! Закон про управляння та дерегуляцію земельних відносин: що змінилося та які нові правила

Також 2 червня відбудеться засідання комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. На ньому обговорюватимуться такі проєкти законів: