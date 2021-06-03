На Правительственном портале информация о кадровых изменениях пока не обнародована. Но несколько СМИ, а также народный депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале опубликовали следующие данные.
Обратите внимание! Верховная Рада рассмотрит на этой неделе 5 аграрных законопроектов: список
Кабмин уволил:
- Сергея Глущенко – с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
- Александра Романишина – с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
- Олега Пилата – с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
Кабмин назначил:
- Владимира Гринюка – первым заместителем министра экономики Украины
- Кристину Голубицкую – заместителем министра экономики Украины
- Сергея Теленика – заместителем министра экономики Украины
- Тараса Дзебу – заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Игоря Кузина – заместителем Министра здравоохранения Украины – главным государственным санитарным врачом Украины
Временно возложены исполнения обязанностей:
- Председателя Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины – на Андрея Забугу.
Первая ласточка в Минагрополитики
Первая смена в обновленном Минагрополитики состоялась неделю назад, когда на должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины назначили Тараса Высоцкого.