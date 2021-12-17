Аграрний "банк": на Львівщині будують інноваційний завод з переробки продуктів

У львівському місті Мостиська набирає оберти будівництво підприємства "ФрутБанк", на якому перероблятимуть ягоди, фрукти та овочі.

Завод "ФрутБанк" будують за сучасним популярним у багатьох країнах Європи проєктом, і він стане першим комунальним підприємством, що обслуговуватиме аграріїв Львівщини та сусідніх регіонів. Будівництво розпочалося цьогоріч у вересні, а вже у 2022-му заплановано запуск виробництва, каже директор агропарку Павло Дигдало.

Зверніть увагу! Унікальна крафтова технологія: на Закарпатті виготовляють особливий сир

Що робитимуть на заводі?

На заводі у Мостиськах буде три лінії переробки, – ділиться подробицями директор. – Перша – виробництво джемів та варення, друга – миття, чищення і запакування овочів, наприклад, борщового набору, і третя лінія – сушка та виробництво чіпсів, для чого ми закупляємо спеціальну інфрачервону сушку, яка витягає вологу з будь-якого продукту.

Хто фінансує будівництво?

Інноваційний завод "ФрутБанк" будують у межах проєкту секторальної підтримки. Загальний бюджет проєкту – 22,5 мільйона гривень, зокрема, це кошти з місцевих бюджетів (Мостиська та Судововишнянська міські ради), обласного бюджету (5,1 мільйона гривень) та держбюджету (підтримка від ЄС).

Це буде перше на Львівщині комунальне підприємство такого типу, а не приватна власність, – відзначає Дигдало. – Тепер наші фермери зможуть здавати продукти на переробку, щоб виготовляти джеми, варення, сушку, чіпси та інше.