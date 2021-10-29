Аграрний експорт з України до Китаю б’є історичні рекорди

Україна останнім часом суттєво збільшила експорт сільськогосподарської продукції до Китаю. Наступний крок – збільшення інвестицій в агросектор.

Про це заявила голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

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Моя позиція – Україна має активізувати всі проєкти з Китаєм на взаємовигідній основі, враховуючи національний інтерес. Сьогодні ми бачимо зацікавленість китайських партнерів у створенні відповідної транспортної інфраструктури; їх присутність у секторі вирощування, зберігання та транспортування зерна. Ну і, звичайно, інвестиції. Це зовсім не ті об’єми, які могли б бути, але прогрес є. Думаю, що в найближчому майбутньому ми побачимо зрушення в цьому напрямку, – зазначила Магалецька.

Очільниця Держпродспоживслужби вважає, що такою є "логіка економічного розвитку взаємовідносин, бо експорт з України до Китаю росте шаленими темпами і б’є всі історичні рекорди, а отже наступний логічний крок – масштабні інвестиції".

Що продаємо в Китай?

Держпродспоживслужба і МЗС України наполегливо працюють над відкриттям ринку Китаю для вітчизняних експортерів. В першу чергу, мова йде про продукції тваринництва (м’ясо птиці, яйця та яєчні продукти) та рослинництва (пшениця, ріпак, сорго, горох і квасоля). Тривають перемовини щодо експорту черешні, яблук, лохини, пшеничного борошна, соєвого шроту, риби і рибних продуктів.

"Ще один напрям – корми. Зараз проводимо роботу з отримання можливостей для експорту до Китаю українських кормів для домашніх тварин, комбікормів для сільськогосподарських тварин, птиці та ставкових риб. У зоні уваги доступ до китайського ринку заморожених напівфабрикатів, які містять продукти тваринного походження, рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження, а також яловичих колагенових оболонок", – каже Магалецька.

Для того щоб відповідати запитам, які формує гігантський ринок Китаю, що постійно розвивається, потрібно постійно розвиватися і самому, – резюмувала глава Держпродспоживслужби. – Думаю, у світі зараз немає жодного гаранта продовольчої безпеки, який міг би повністю задовольнити потреби Китаю.

Що і куди експортує Україна?

Детальніше про експорт сільськогосподарської продукції читайте в новині Агро24 "17,7 мільярда доларів за агропродукцію: що і кому продає Україна".