Аграрний сезон-2021 стане найгіршим у Європі за останні десятиліття

Погода від початку 2021 року завдає європейським аграріям непоправних збитків. Спочатку тривала затяжна зима з сильними морозами, потім надмірні зливи, град зі шквальним вітром, а тепер – спека і пожежі.

Сильна спека з температурою, що перевищує +40, викликає катастрофічні лісові та сільські пожежі в Середземноморському регіоні. Горять поля, ферми, у вогні гинуть люди і тварини, – каже доктор Олаф Зінке в коментарі Agrarheute. – Найбільше постраждали Греція, Туреччина і південь Італії. Але пожежі вирують також на Балканах, в Болгарії та Румунії.

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Збитки від стихії

Наразі важко сказати, наскільки великі збитки і виробничі втрати завдасть стихія сільському господарству Європи, бо боротьба з пожежами ще триває.

Лише в Греції площа знищених лісів і орних земель оцінюється в кілька сотень тисяч гектарів. За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, лише за останні 10 днів у Греції згоріло майже 57 тисяч гектарів. А на півдні Італії в Сардинії за короткий час було знищено понад 20 тисяч гектарів лісів, оливкових гаїв і зернових полів.

Метеорологічні служби також очікують, що хвиля тепла пошириться на частини Іспанії і Франції, країни, які мають більше сільськогосподарське значення для Європи, ніж, наприклад, Греція.

Зухвалі підпали

Грецькі ЗМІ повідомляють, що чимала частина пожеж могла бути викликана підпалами. Поліція вже заарештували кількох підозрюваних. Аналогічні випадки зафіксовані також у Туреччині та Італії.

Тим часом, поки південь Італії горить, на півночі пройшли сильні шторми і проливні дощі – як і в деяких країнах Північної Європи.

Збиток, завданий сильними штормами і градом всьому ландшафту північної Італії цим божевільним літом, становить кілька десятків мільйонів євро, – повідомила сільськогосподарська організація Coldiretti.

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