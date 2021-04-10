Американська ожина побила ціновий рекорд

Кілограм ожини на американському ринку коштує понад 10 доларів. Це найвища ціна за останні 5 років.

Минулого тижня вартість ожини на американському ринку становила 10,17 доларів за кілограм. Це аж на 74% більше, аніж в аналогічний період минулого року.

До речі Падіння ціни на пшеницю сягнуло рекорду

Цікаво, що обсяги виробництва ягоди зменшилися на 18%. Зафіксований показник становить 1500 тонн.

Найбільше скоротився імпорт ожини з Мексики, оскільки виробництво ожини в мексиканському штаті Мічуакан впало на 29%. З іншого боку, поставки з Гватемали з 3-го до 12-тижня були вищими порівняно з 2020 роком.

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