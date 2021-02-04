Археологи знайшли найдавніше зображення свійської тварини: українці не здивуються

В Індонезії у віддаленій печері острова Сулавесі науковці виявили древній настінний живопис, якому близько 45 тисяч років.

Джерело: Nature

Прадавній митець досить майстерно зобразив на стіні… свиню. Для цього він використав червону вохру, яка має дуже ефектний вигляд на помаранчево-жовтому фоні.

А тим часом… Аграрна сфера: головні інновації останніх років



Археологи в процесі

Розмір малюнка – 36 на 54 сантиметри. Товста тваринка була лише елементом настінного шедевру. Інша – набагато більша – частина історичної знахідки пошкоджена часом. Проте археологи запевняють, що на картині начебто видіються силуети таких же свиней, а також, ймовірно, буйволів.



Вхід у печеру, де виявлено малюнок

Продукт майбутнього

Поки одні вчені досліджують минуле, інші – створюють майбутнє. Про революційний винахід сучасних технологів читайте у матеріалі Агро24 "Штучну "рибу" дозволили продавати: першим наважився Гонконг".