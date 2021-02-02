Харчова революція у Гонконгу – місцева влада дозволила продавати штучну "рибу", вирощену в лабораторіях.

Джерело: Landlord

Вихід на ринок Гонконгу "рибних" бургерів від фудтех-стартапу Avant Meats відкриває новий тренд у харчовій промисловості та потужно стимулює розвиток продуктів з біореактора.

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Це буде перша штучна "риба" у світі, яку відкрито продаватимуть. І лише другий такий прецедент щодо лабораторних продуктів. Дещо раніше (у грудні-2020) уряд Сінгапуру дозволив продаж "м’яса курчати" того ж фудтех-стартапу Avant Meats.

Як створюють штучну "рибу"

Виготовляють штучну "рибу" з клітин морського окуня. Їх закладають у біореактор і "напувають" глюкозою, мінералами, амінокислотами, вітамінами і протеїнами.

Зростає "риба" дуже швидко. Для порівняння: на класичних фермах риба, в залежності від виду, досягає промислового розміру через 1-2 роки, у природі – в півтора-два рази довше, а в біореакторі повноцінні "філе" з’являються вже через 2 місяці.

Поки що більшість жителів Гонконгу скептично ставляться до лабораторної "рибі", бо вважають її "неприродною, генетично модифікованою". Але дослідники Avant Meats стверджують, що до ГМО-технологій новий продукт не мають жодного відношення.

Молочна революція

В іншому напрямку пішли австралійські харчові технологи – вони не створюють нові продукти, а роблять так, аби натуральні довше зберігалося. Про їхню цікаву революційну розробку читайте в матеріалі Агро24 "Свіже молоко – 60 днів: винайдено нову технологію".