Штучну "рибу" дозволили продавати: першим наважився Гонконг
Харчова революція у Гонконгу – місцева влада дозволила продавати штучну "рибу", вирощену в лабораторіях.
Джерело: Landlord
Вихід на ринок Гонконгу "рибних" бургерів від фудтех-стартапу Avant Meats відкриває новий тренд у харчовій промисловості та потужно стимулює розвиток продуктів з біореактора.
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Це буде перша штучна "риба" у світі, яку відкрито продаватимуть. І лише другий такий прецедент щодо лабораторних продуктів. Дещо раніше (у грудні-2020) уряд Сінгапуру дозволив продаж "м’яса курчати" того ж фудтех-стартапу Avant Meats.
Як створюють штучну "рибу"
Виготовляють штучну "рибу" з клітин морського окуня. Їх закладають у біореактор і "напувають" глюкозою, мінералами, амінокислотами, вітамінами і протеїнами.
Зростає "риба" дуже швидко. Для порівняння: на класичних фермах риба, в залежності від виду, досягає промислового розміру через 1-2 роки, у природі – в півтора-два рази довше, а в біореакторі повноцінні "філе" з’являються вже через 2 місяці.
Поки що більшість жителів Гонконгу скептично ставляться до лабораторної "рибі", бо вважають її "неприродною, генетично модифікованою". Але дослідники Avant Meats стверджують, що до ГМО-технологій новий продукт не мають жодного відношення.
Молочна революція
В іншому напрямку пішли австралійські харчові технологи – вони не створюють нові продукти, а роблять так, аби натуральні довше зберігалося. Про їхню цікаву революційну розробку читайте в матеріалі Агро24 "Свіже молоко – 60 днів: винайдено нову технологію".
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