Сільське господарство – одна з найбільш передових та інноваційних галузей. Аграрії регулярно використовують сучасні технології, які покращують й полегшують їхню діяльність: роблять її більш якісною та ефективною.

Агро24 розповідає про головні технології, які почали використовувати в сільському господарстві останнім часом.

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Машинне навчання



Аграрії освоюють машинне навчання

Тут штучний інтелект за допомогою нейромереж збирає різні дані, аналізує і створює на їхній основі конкретні висновки.

Наприклад, в Австралії машинне навчання допомагає зробити прогноз врожаю кави. Це відбувається так: штучний інтелект сам збирає та аналізує великий обсяг даних щодо мінерального складу та температури шарів ґрунту, а також про клімат.

А в тваринництві на худобу можуть надіти спеціальні електронні нашийники. Вони, наприклад, прогнозують репродуктивний період корови або можуть скласти план раціону.

Також машинне навчання дозволяє селекціонерам швидше виводити нові сорти культур. Прогнозує їхню продуктивність в залежності від різних умов. Може на ранньому етапі діагностувати захворювання у рослин, допомагає вибирати ефективне насіння.

IoT-датчики



Польовий датчик

Це може бути ціла мережа розумних ґаджетів. Їхня мета – збирати різні дані й показники, які допомагають людям робити на їхній основі прогнози.

Наприклад, в полях ці датчики можуть збирати дані про погоду, стан ґрунту, а в теплицях самостійно регулюють потрібну температуру, вологість та полив.

Встановлені на бирках і нашийниках худоби датчики стежать за їхнім біоритмом та активністю. Також вони можуть визначити місце розташування техніки та побудувати максимально оптимальну логістику для роботи.

Ще датчики прогнозують обсяг продукції. А це дає фермеру можливість краще планувати дистрибуцію продукту. Коли він конкретно знає, який у нього буде урожай, він зробить так, щоб в результаті нічого не пропало.

Є й більш складні варіанти використання IoT. Наприклад, системи управління продуктивністю ферми. Для цього потрібно по всій території поставити датчики разом з моніторингової панеллю, яка може аналізувати дані, вести облік і створювати звіти.

Таким чином, з'явиться можливість віддалено моніторити ферму та оптимізувати більшу частину бізнес-операцій. Це можна робити за допомогою сервісів FarmLogs і Cropio.

Автоматизація



Робот RIPPA

Роботи вже на багатьох сучасних фермах починають доїти корів, прибирати за тваринами та стежать за їхнім здоров'ям.

Автоматизовані машини в полях прополюють бур'яни, а також збирають урожай (навіть у делікатних культур на зразок полуниці й томатів). У зерносховищах вони стежать за їхньою температурою й вологістю плодів, які зібрали раніше.

Наприклад, американська компанія Vision Robotics розробляє роботизовані системи для аграріїв. Серед них є "садівник для виноградника". Його завдання – розпізнати лозу винограду, а також використовувати роботизовану руку, яка буде доглядати за рослинами.

А робот RIPPA, створений в Австралії, використовує в своїй роботі технології візуалізації. Це потрібно, щоб знаходити культури, фрукти та бур'яни, а потім механічно видаляти небажані рослини.

Agmechtronics теж використовує технологію розпізнавання, щоб визначити кількість рослин і відстань до них. А потім застосовує хімікати, які видаляють небажані рослини. У підсумку, у рослин поліпшується здоров'я, а потреба в людській праці зменшується.

Електронний документообіг



Електронний документооббіг спрощує роботу

ЕДО значно спрощує та покращує роботу аграрних підприємств. Гори паперів відходять у минуле, а на їхнє місце приходять більш вигідні, швидкі, комфортні та безпечні сервіси, які допомагають бізнесу вести свої справи.

Електронний документообіг спрощує життя аграрним компаніям і допомагає швидше та якісніше вирішувати їхні завдання.

Сервіси дають можливість збільшити кількість узгоджених вчасно документів. Вони скорочують тривалість підготовки та узгодження документів в кілька разів. А також дозволяють заощаджувати на адміністративних і логістичних витратах. Забезпечують постійний доступ до документів.

Щоб почати ними користуватися потрібно просто підключитися до конкретної системи, додати до неї свого контрагента й почати підписувати та обмінюватися документами онлайн. Серед українських компаній ЕДО можна вибрати Deals, Paperless або Megapolis.DocNet.

Безпілотники



Аграрний дрон

Дрони можуть патрулювати сільськогосподарські території, знаходити посушливі райони, зрошувати плантації, самостійно оцінювати здоров'я рослин, знаходити та аналізувати ділянки, де культури ростуть краще, а де погано.

Безпілотні комбайни можуть автономно ходить полем, орати їх, сіяти та збирати врожай. Людині потрібно тільки привезти комбайн до старту, а потім забрати в кінці його робочого дня.

Наприклад, Ecorobotix – це повністю автономний дрон. Він заряджається від сонця й працює весь день, займаючись розпізнаванням та обприскуванням бур'янів. У нього є кілька камер і руки, які дуже швидко рухаються й поставляють дозу гербіциду.

Також безпілотники можуть проводити аеро фото і відеозйомку, 3D-моделювання, тепловізійну зйомку та лазерне сканування.

Автор: Олексій Сімончук