Авокадо як замінник м'яса: неочікуване відкриття

Авокадо – дуже корисний екзотичний фрукт. Вегетеріанці та вегани дуже полюбляють цей продукт, адже в ньому багато білка та вітамінів.

Впродовж останнього часу авокадо набирає все більшої популярності. Як повідомляють науковці, це цілком заслужено.

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У плодах цього фрукту міститься багато вітамінів і цінних мікроелементів, які позитивно діють на організм. Крім того, завдяки великій кількості білка авокадо популярне серед вегетаріанців і веганів, адже його регулярне вживання цілком може замінити м’ясні страви.

Завдяки багатому вітамінно-мінеральному складу авокадо в 1988 році було внесене до Книги рекордів Гіннесса як найкорисніший фрукт у світі. У ньому є близько 20 вітамінів і мінералів, зокрема: вітаміни А, К, В5, В6, Е, В2, а також фолієва кислота, клітковина, залізо, фосфор та цинк.

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