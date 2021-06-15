BASF презентує модем xarvio™ CONNECT для безперебійного обміну даними з агротехнікою

Підрозділ BASF Digital Farming GmbH презентує xarvio™ CONNECT – новий портативний апаратний пристрій, що підтримує швидкий, безпечний та безперебійний обмін даними між xarvio FIELD MANAGER та аграрною технікою.

Інноваційний гаджет уже тестують у польових умовах аграрії з Австрії, Франції, Німеччини, Угорщини, Польщі, Великої Британії та України.

Легкість у користуванні, більша зручність і повна документація

Для роботи xarvio™ CONNECT потрібна SIM-картка та мобільна мережа. З їхньою допомогою пристрій створює замкнений ланцюг передачі інформації від xarvio FIELD MANAGER. На цифровій платформі xarvio FIELD MANAGER аграрій створює прикладне завдання, наприклад, садіння або підживлення рослин. А потім бездротово експортує його до xarvio™ CONNECT.

Гаджет, опинившись у полі, підключається до USB-порту техніки (комбайну, трактора тощо) і автоматично передає отримані раніше завдання. Для цього більше не потрібні термінал ISOBUS чи інтеграція із шиною CAN. Передані файли завантажуються за лічені хвилини, після чого починається робота.

По завершенню обробки карти полів зберігаються в xarvio™ CONNECT. Їх можна бездротово передати назад до платформи xarvio FIELD MANAGER. У такий спосіб забезпечується документування завдань для вибраних полів та польових зон. Аграрії та агрономи можуть також використовувати цю інформацію для оцінки ефективності роботи техніки. Це своєю чергою полегшить та покращить загальний контроль якості процесу обробки.

Зробити сільське господарство зручнішим та продуктивнішим – наші ключові пріоритети. xarvio™ CONNECT допомагає досягти цього, поєднуючи інноваційне, портативне апаратне рішення з однією з провідних платформ на ринку – xarvio FIELD MANAGER. Новий пристрій економить час для аграріїв, одночасно зменшуючи ймовірність помилок. Адже інтеграція з агротехнікою стала швидкою, простою та не потребує додаткового USB-накопичувача, – коментує Денис Хоміч, менеджер з цифрового землеробства BASF Digital Farming.

Більше інформації про xarvio™ CONNECT, зокрема, можливість протестувати продукт, можна знайти тут.



Модем xarvio™ CONNECT

Про xarvio Digital Farming Solutions – бренд BASF Digital Farming GmbH

Рішення xarvio Digital Farming Solutions, перебуваючи в авангарді цифрової трансформації сільського господарства, оптимізує сферу рослинництва. xarvio пропонує цифрову продукцію, в основі якої – провідна світова платформа моделей с/г культур, що надає аграріям незалежні експертні поради щодо роботи в полі. Це дозволяє їм вирощувати свої врожаї в ефективніший та стійкіший спосіб.

Продукти xarvio – SCOUTING, FIELD MANAGER та HEALY FIELDS використовують фермери у понад 100 країнах світу. xarvio FIELD MANAGER користуються 60 000 аграріїв (загальна площа понад 7 мільйонів гектарів) у 17-ти країнах, а xarvio SCOUTING використовують у своїй роботі понад 4 мільйона аграріїв та консультантів.

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