Зараз у пасічника близько 50 бджолиних сімей, породу яких він вивів сам. Бджоляр запевняє, що працює з комахами з 16 років, і ті, з якими він працює зараз, ніколи не жалили його.

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Вони на людей, як бачите, не реагують. Німці вивели таку породу, і наші теж вирощують. Особисто я 20 років грався зі своєю породою, щоб мої бджоли не були агресивними. Вони несуть добрий мед. Різниця лиш в тому, що біля своїх бджіл я можу ходити просто в шортах і з димарем. Так приємніше за ними доглядати. Приміром, приходжу я до сусіда – а він у костюмі і весь обліплений бджолами. Вони кусають. То нащо таких тримати? – говорить Володимир.



Бджоляр запевняє, що на смакові властивості меду порода бджіл не має жодного впливу. Урожай меду залежить від температури: якщо 18-20 градусів тепла, то рослини добре виділяють нектар. Якщо температура вища, то нектар застигає у рослині, і для бджіл роботи меншає. Відтак, цього року через аномальну спеку чекати великого урожаю меду не варто.

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