Українським фермерам та садівникам вдалося увірватися на верхівку світового рейтингу виробників малини.
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Щороку в Україні виробляють 35 тисяч тонн малини. 89% цього показника припадає на господарське вирощування.
Лідерами в рейтингу на даний момент є Росія, Мексика та Сербія, Польща та США.
Також повідомляється, що Україна значно скоротила експорт ягоди, тобто споживати більше малини стали самі українці. За кордоном нашу продукцію найчастіше купують у Польщі та Латвії.