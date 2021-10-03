Без жодних шансів: Україна випередила Росію за врожайністю кукурудзи

Цього року кукурудза в Україні надзвичайно родюча. За цим показником нашим аграріям вдалося обігнати конкурентів із Росії.

Цього року середня урожайність кукурудзи в Україні склала 5,2 тонни/гектар. В той же час у Росії показник не перевищив 4,7 тонни/гектар.

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Раніше повідомлялося, що урожай кукурудзи цього сезону стане для українських аграріїв рекордним.

Разом з цим Україна наростить свої експортні потужності, позаяк великий відсоток урожаю зерна йде за кордон. Аграрії також просили уряд підвищити планку обмежень на експорт зерна.

Рекордним очікується не лише урожай кукурудзи. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24