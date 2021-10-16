Безоплатна приватизація землі громадянами України має бути трансформована, – Мінагрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заявив, що безоплатна приватизація землі в нинішньому форматі є інструментом для зловживань.

Ми комплексно стежимо за процесом безоплатної приватизації, оскільки той формат, який нині існує, дозволяє недобросовісним громадянам зловживати цим правом. Держава розуміє відповідні ризики, тому безоплатна приватизація має бути трансформована, – сказав Лещенко.

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Він зазначив, що Мінагрополітики ініціюватиме суспільне обговорення для того, щоб замінити право на безоплатну приватизацію у "фізичних" гектарах правом на фіксовану знижку при купівлі та отриманні в оренду державних земель. І така знижка буде однакова та гарантована для всіх громадян, плюс плануються додаткові пільги для ветеранів та деяких інших категорій громадян. Для того, щоб її отримати, достатньо подати електронну заяву.

Лещенко також уточнив, що всі заяви будуть оприлюднені, і ситуація з подвійною приватизацією унеможливиться в принципі. Знижка стосуватиметься саме державних земель, адже місцеве самоврядування – це право територіальної громади.

Крім того ми хочемо вирішити питання про землі, які перебувають під приватними садибами. Власники таких садиб мають офіційно отримати у користування землі, які їм належать, без зайвих бюрократичних процедур безоплатно, – наголосив міністр.

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