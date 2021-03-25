Чи безпечні ранні овочі: висновки лабораторії

Івано-Франківська міська державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи перевірила безпечність ранніх овочів, які з'являються на прилавках магазинів.

На прилавках вже з’явилися ранні овочі та зелень. Саме у цих продуктах можливий завищений рівень нітратів, які застосовують для прискорення росту й дозрівання рослин.

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Надмірна кількість цих речовин шкодить здоров’ю людини. Але цього року в ранніх овочах перевищеної кількості нітратів не виявляли. Одна з причин – подорожчання нітратів, що робить їх нерентабельними для фермерів.

Разом з тим, при споживанні ранніх овочів варто дотримуватися деяких правил. Зокрема, зберігати овочі упродовж короткого часу і бажано у прохолодному темному місті, а ще краще в холодильнику. Адже при температурі +2°С перетворення нітратів у нітрити не відбувається.

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