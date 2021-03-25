Безопасны ли ранние овощи: выводы лаборатории
Ивано-Франковская городская государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы проверила безопасность ранних овощей, которые появляются на прилавках магазинов.
Источник:Суспільне
На прилавках уже появились ранние овощи и зелень. Именно в этих продуктах возможен повышенный уровень нитратов, которые применяют для ускорения роста и созревания растений.
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Избыточное количество этих веществ вредит здоровью человека. Но в этом году в ранних овощах превышенного количества нитратов не проявляли. Одна из причин –подорожание нитратов, что делает их нерентабельными для фермеров.
Вместе с тем, при потреблении ранних овощей следует придерживаться некоторых правил. В частности, хранить овощи в течение короткого времени и желательно в прохладном темном месте, а еще лучше в холодильнике. Ведь при температуре +2°С превращение нитратов в нитриты не происходит.
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