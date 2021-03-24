Україна демонструє високі показники експорту продукції. Це гарантувало нам місце у десятці найбільших експортерів світу.

Україна увійшла в десятку найбільших експортерів сільськогосподарської продукції. За деякими показниками ми найкращі у світі, а над деякими ще варто попрацювати.

До теми Різке падіння: експортні ціни на українську олію обвалилися

Ми стали лідерами експорту соняшникової олії (5,3 мільярди доларів) та соняшникового шроту (1,1 мільярда доларів).

За експортом ріпаку (1 мільярд доларів) та проса (29 мільйонів доларів) ми на другій сходинці світового рейтингу.

У рейтингу експортерів кукурудзи та ячменю ми перебуваємо на 4 місці, пшениці – на 5, а в таблиці експортерів сої ми на 7 позиції.

Показники експорту пшениці цього року значно знизилися. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна суттєво зменшила експорт зернових".