У Луїзіані Гейтсу належить майже 30 тисяч гектарів землі. Тут його компанії вирощують кукурудзу, бавовну і рис. Соєю мільярдер засіяв 8 тисяч гектарів у Небрасці.

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У штаті Вашингтоні йому належить 5 тисяч гектарів – тут росте картопля для McDonald’s.

Як розповів сам Гейтс, аграрний бізнес не має жодного стосунку до його боротьби за екологію та підтримки стартапів зі створення замінників м’яса і альтернатив рослинній їжі.

Моя інвестиційна група вирішила зробити це. Це не пов’язано з кліматом, – сказав він.

Мільярдера вже критикують за наявність у власності такої кількості землі. На думку директорки Національної коаліції фермерів-початківців Нью-Йорка Холлі Ріппон-Батлер, Гейтс заважає молодим фермерам вийти на ринок, адже вони не в змозі конкурувати з мільярдером при покупці землі і змушені орендувати її.

Земля в Україні дорожча, аніж в Європі. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Оренда землі в Україні і ЄС: порівнюємо ціни".