Доктор економічних наук, заступниця директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Ольга Ходаківська вважає, що вартість оренди землі в Україні після відкриття ринку 1 липня 2021 року не буде зростати, бо вона зараз вища, ніж у багатьох європейських країнах.

Зверніть увагу! Як відкриття ринку землі вплине на орендні відносини

Середня вартість оренди землі в країнах ЄС

(євро за гектар)

Словаччина – 52 (від 32 до 75)

Латвія – 64

Естонія – 64

Литва – 105

Чехія — 120 (від 114 до 189)

Іспанія – 148 (від 98 до 244)

Угорщина – 173

для порівняння в Україні:

Черкаська область – від 140 до 200 (4500-6000 грн/га)

Київська область – від 75 до 190 (2400-6000 грн/га)

Що впливає на ціну оренди?

Ольга Ходаківська відзначила:

Для тих, хто запевняє, що відкриття ринку земель забезпечить зростання рівня орендної плати в Україні:

1) сьогодні вона і так вище, ніж у багатьох країнах ЄС;

2) вона зросла до європейського рівня і без ринку земель;

3) з приходом іноземних інвесторів оренда також навряд чи зросте, тому що платять вони, як ми бачимо, не більше, аніж виплачує український фермер.

Експертка також акцентувала увагу на тому, що "на вартість орендної плати впливають, головним чином, такі фактори як наявність конкуренції на ринку оренди – чим вона вища, тим вище буде і орендна плата, а також місце розташування і рівень рентного доходу, який забезпечує дану земельну ділянку".

Порада власникам землі

Фахівці радять власникам землі зробити два важливих кроки напередодні відкриття ринку – подбати про кадастровий номер і речові права на ділянку.

Детальніше читайте в новині Агро24 "Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні".