Біопаливо з соломи: український фермер заснував успішний бізнес

Ринок біопалива через здорожчання природних ресурсів активно розвивається. Успішними проєктами у цій галузі можуть похизуватися і українські аграрії.

Нове біопаливо

Фермер Іван Чуніхін з Луганщини почав виготовляти паливні брикети з соломи. Обладнання для цієї справи він отримав за грантом проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України".

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Для виготовлення брикетів фермеру знадобилися прес-підбирач соломи, брикетувальна машина та подрібнювач соломи. Окрім фермера на обладнанні працюють чотири людини.

Сировину для створення солом'яних брикетів він не закуповує, адже має вдосталь своєї. Його основна діяльність – вирощування соняшника, кукурудзи та інших технічних культур. Цього року йому вдалося заготувати 100 тонн соломи.

Процес створення

Процес виготовлення брикетів простий. Після збирання врожаю на поле заїжджає трактор з прес-підбирачем, який формує із соломи великі тюки. Потім ці тюки доставляють у цех, де у роботу вступає подрібнювач. Останній крок – брикетувальна машина під тиском та високою температурою формує з подрібненої соломи невеликі брикети. Екологічно чисте паливо готове для обігріву офісів та житла.

Переваги солом'яних брикетів

Солом'яні брикети мають дуже хорошу енергетичну цінність – 1,5 тонни солом’яних брикетів замінюють 1 тонну вугілля. Ціна брикетів приємна – 3 тисячі гривень за тонну, а за тонну вугілля потрібно заплатити від 6,5 до 9 тисяч гривень.

Окрім того, таке використання соломи – чудова альтернатива бездумному спалюванню, яка допоможе не лише розумно використовувати ресурси, а й вбереже землю від вигорання.