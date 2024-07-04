Відкрито біржові торги аграрною продукцією

Фермери та трейдери вже можуть акредитуватися для участі у цих торгах. Це буде гарантувати чіткі правила та виконання угод.

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Керівник біржі Сергій Гладкий підкреслив, що запуск біржових торгів є результатом глибокого аналізу та вивчення аграрної сфери, який дозволив запропонувати ринку нові та зручні рішення.

Головними перевагами організованої торгівлі на УУБ є:

надійність,

комфорт,

вигідні умови для учасників.

Біржа забезпечує виконання всіх контрактів, перевіряє надійність партнерів та гарантує оплату товарів.

Голова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Віктор Гончаренко зазначив, що використання біржового механізму сприяє економічній незалежності, впевненості у майбутньому та підвищенню фінансової грамотності всіх учасників ринку, включаючи дрібних сільськогосподарських виробників.

Акредитація на біржові торги аграрною продукцією вже розпочалася, і фермери, які планують продавати або купувати зерно в майбутньому, можуть зареєструватися зараз, щоб мати доступ до актуальних заявок та цін в режимі онлайн.