Відкрито біржові торги аграрною продукцією
Фермери та трейдери вже можуть акредитуватися для участі у цих торгах. Це буде гарантувати чіткі правила та виконання угод.
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Керівник біржі Сергій Гладкий підкреслив, що запуск біржових торгів є результатом глибокого аналізу та вивчення аграрної сфери, який дозволив запропонувати ринку нові та зручні рішення.
Головними перевагами організованої торгівлі на УУБ є:
- надійність,
- комфорт,
- вигідні умови для учасників.
Біржа забезпечує виконання всіх контрактів, перевіряє надійність партнерів та гарантує оплату товарів.
Голова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Віктор Гончаренко зазначив, що використання біржового механізму сприяє економічній незалежності, впевненості у майбутньому та підвищенню фінансової грамотності всіх учасників ринку, включаючи дрібних сільськогосподарських виробників.