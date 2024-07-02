Залізницею стали возити більше зерна

У пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили також, щоусе перше півріччя 2024 року фіксується позитивна динаміка вантажоперевезень. Експортні перевезення зросли майже на 59% – до 45 мільйонів тонн.

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Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії,

– розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:

у внутрішньому сполученні – 40 мільйонів тонн, (+3%);

на експорт – 45 мільйонів тонн (+59%);

на імпорт – 5 мільйонів тонн (+ 62%).

Найбільше в січні – червні 2024 року було перевезено таких вантажів:

залізна і марганцева руда – 22,9 мільйонів тонн;

зернові вантажі – 22,5 мільйони тонн;

кам’яне вугілля – 12,5 мільйонів тонн;

мінбудматеріали – 13,7 мільйонів тонн.

Важливо! Попри те, що в минулі пів року серед лідерів за обсягами перевезень залізницею були зерно та руда, вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів. Лященко говорить, що це є викликом для фінансової стабільності компанії.