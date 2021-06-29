Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

Спільне підприємство Bosch та BASF Digital Farming отримало схвалення всіх органів контролю за злиттям компаній. Нова компанія працюватиме в напрямку глобального збуту та продажу розумних технологій для сільського господарства. Підприємство зареєстрували під назвою Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH.

Штаб-квартира BBSF розташується у нымецькому Кельні. Очолюватимуть підприємство спільно представники BASF та Bosch – Сільвія Сіфре Віброу та Флоріан Гвосдж.

Нова компанія продовжить продаж і поширення рішень для розумного розпилення – Smart Spraying. Першими ринками, які отримають новинку, стануть Північна та Південна Америка і Європа.

Інше інтелектуальне рішення (Intelligent Planting Solution) для розумного вирощування вже доступне в Бразилії. В його основі – напрацьовані вдосконалення цифрової платформи з оптимізації врожаю xarvio™ від BASF, яка здатна давати рекомендації щодо висіву та внесення добрив на основі попередньо отриманої інформації з полів.

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Розумні рішення сприяють підвищенню ефективності

Інтелектуальне диференційоване обприскування автоматично виявляє та бореться з бур’янами в режимі реального часу. Це вдається завдяки поєднанню високотехнологічних датчиків камер, програмного забезпечення, розробленого Bosch, та агротехнічного інтелекту xarvio™.



Розумне обприскування автоматично виявляє та бореться з бур'янами в режимі реального часу. Цифрове рішення здатне виявляти зелені бур’яни на коричневому фоні (green-on-brown) / Фото BASF

За мілісекунди камера виявляє бур’яни, програма їх аналізує та видає рішення внести гербіцид лише в тому місці, де це справді необхідно. Випробування довели: завдяки такому підходу кількість внесених препаратів можна зменшити на 70%. І це – не межа: економія гербіцидів може бути більшою залежно від польових умов та забур’яненості на окремих ділянках поля.

Підтримка стійкості та біорізноманіття

Ми досягли ще одного важливого етапу, отримавши схвалення від органів контролю за злиттям. Ми створили нову компанію, нову команду і продовжуємо успішно тестувати нашу продукцію в різних кліматичних умовах з різними виробниками, – коментує Флоріан Гвосдж, один з двох директорів Bosch BASF Smart Farming. – Наше інтелектуальне рішення для внесення препаратів продовжує збирати стабільні позитивні результати тестувань. Це чітко демонструє, що поєднання обладнання, програмного забезпечення та вдосконаленої агрономічної логіки, стали успішними засобами для розвитку і зростання аграріїв.

Завдяки інтелектуальному обприскуванню ми пропонуємо ринку нове цифрове рішення та новий підхід до боротьби з бур’янами. Це – модель оптимізації, яка збільшує прибутковість ферм завдяки точнішому та ефективнішому використанню гербіцидів, – додала Сільвія Сіфре Віброу, одна з двох директорів Bosch BASF Smart Farming. – Унікальна здатність інтелектуального обприскування бачити, приймати рішення та розпорошувати препарати на основі агрономічного інтелекту не лише фінансово вигідна для аграріїв, але й корисна для довкілля, стійкості та біорізноманіття.

Bosch BASF Smart Farming запустить рішення Smart Spraying в обмеженій кількості до кінця 2021 року.



Smart Spraying може ефективно працювати навіть вночі. Адже в цю пору доби вітрові та погодні умови часто бувають кращими для внесення препаратів / Фото BASF

Про xarvio Digital Farming Solutions – бренд BASF Digital Farming GmbH

Рішення xarvio Digital Farming Solutions, перебуваючи в авангарді цифрової трансформації сільського господарства, оптимізує сферу рослинництва. xarvio пропонує цифрову продукцію, в основі якої – провідна світова платформа моделей с/г культур, що надає аграріям незалежні експертні поради щодо роботи в полі. Це дозволяє їм вирощувати свої врожаї в ефективніший та стійкіший спосіб.

Продукти xarvio – SCOUTING, FIELD MANAGER та HEALY FIELDS використовують фермери у понад 100 країнах світу. xarvio FIELD MANAGER користуються 60 тисяч аграріїв (загальна площа понад 7 мільйонів гектарів) у 17-ти країнах, а xarvio SCOUTING використовують у своїй роботі понад 4 мільйонів аграріїв та консультантів.

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