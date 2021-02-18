В Ізраїлі винайшли спосіб виготовляти курятину в лабораторних умовах, що суттєво економить природні ресурси. Кілограм такого м'яса коштує 6 євро.

Компанія Future Meat Technologies, що базується в Єрусалимі, заявила, що знайшла спосіб виростити у лабораторних умовах курячу грудку.

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Ціна такого продукту становитиме 6,70 євро за кілограм. Інноватори переконані, що їхній спосіб виготовлення курятини унікальний та матиме великі перспективи.

Розробники переконані, що виробництво продукуватиме на 80% менше викидів парникових газів у порівнянні зі звичайним отриманням м’яса, і використовуватиме на 99% менше землі. Окрім того, лабораторна курятина зекономить 96% води.

У компанії розповідають, що культури клітин розмножуються без застосування генної інженерії. Це стосується і поживних середовищ – весь процес відбувається без генетично модифікованих організмів.

За словами вчених, аналогічним способом можливо вирощувати м’ясо всіх інших сільськогосподарських тварин. Пілотна установка буде випробувана до кінця 2021 року.

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