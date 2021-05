Сейчас в линейке три продукта – коктейльные колбаски "This Isn’t Pork" ("Это не свинина"), кусочки "This Isn’t Bacon" ( "Это не бекон") и шпажки "This Isn’t Chicken" ("Это не курятина").

Это интересно! "Искусственная рыба": как и где создают, или Спасет ли лабораторное мясо планету

Почему это важно

Выпуская эти новые продукты, бренд This взял на себя обязательства предложить растительные альтернативы всем традиционным продуктам на мясной основе, доступным в супермаркетах. Более того – коктейльные колбаски обогащены железом и витамином В12, имеют много белка. В целом все изделия компании содержат больше протеина, чем отдельно взятые чечевица, тофу и почти все овощи.

Также This значительно экономит ресурсы на производство альтернативной пищи. Если на получение килограмма говядины идет более 4 тысячи литров воды, то на растительный заменитель – 121 литр. А выбросы СО2 сокращаются в 40 раз!



"Это не бекон"

История This

Компания This появилась на рынке Великобритании после того, как двое мясоедов попробовали пищу без мяса и решили, что больше не хотят возвращаться к привычному образу питания. До того, как стать соучредителями новой компании в 2019 году, они имели стабильную работу. На разработку, изучение, дегустацию и улучшение вкуса растительных альтернатив ушло полтора года. В результате компания получила набор продуктов, которые "позволяют есть мясо, не убивая его".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…

В Израиле нашли способ изготавливать курятину в лабораторных условиях, что существенно экономит природные ресурсы. Подробности читайте в материале Агро24 "Курятина "из пробирки".