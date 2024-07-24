Чи можуть аграрії бронювати працівників

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що задля безпечної діяльності аграріїв уряд прийняв декілька рішень щодо мобілізації, повідомляє 24 Канал. Вони стосуються бронювання працівників.

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Перше – це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге – подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових,

– розповів Висоцький.

Загалом можна буде забронювати, за словами урядовця, до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Фермерам не вистачає кваліфікованих працівників

Тарас Висоцький також розповів, що на певних напрямах кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Таким чином, зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агро секторі, і в Збройних силах – це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

Минулого року через нестачу робітників (трактористів, комбайнерів) на Одещині працівникам агросфери також надавали бронь від мобілізації. В ОВА запрошували всіх охочих працювати навчатись потрібним спеціальностям за допомогою Центрів зайнятості.