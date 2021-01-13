Бельгійські вчені знайшли нову сировину для виробництва паперу. Нею стала брюссельська капуста. Подрібнення її пагонів та листя у поєднанні з маринуванням дозволяє уникнути псування, а порівняно вологий матеріал можна легко пресувати.

Подрібнена та маринована брюссельська капуста може використовуватися як сировина для виробництва паперу або пластмас. Такі дані оприлюднив бельгійський інститут Інагро, інформує Nieuweoogst.

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У 2020 році у Фландрії висадили майже 3 тисячі гектарів брюссельської капусти. Це на 17 % більше, ніж у 2019 році. Їстівні качани становлять лише 38% рослини, а 62% рослин йде у відходи.

Інститут Інагро знайшов можливість використати залишки відходів брюссельської капусти в біоекономіці. Наприклад, виробляти папір чи пластик. Щоб це стало можливим, необхідно дотримуватися ряду умов, наприклад, окремий збір брюссельської капусти під час збирання врожаю.

Подрібнення пагонів та листя брюссельської капусти у поєднанні з маринуванням дозволяє уникнути псування. Порівняно вологий матеріал можна добре пресувати, але дослідження точного процесу досі триває.

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