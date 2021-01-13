Покарання за забруднення ґрунту з 13 січня підвищилося у декілька разів. Кошти, які стягуватимуть з порушників, будуть надходити до бюджету для відновлення пошкоджених земель.

Вчора, 12 січня, набрав чинності наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України "Про затвердження Змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства". Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

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Цей наказ дасть змогу Держекоінспекції розраховувати більші збитки.

Завдяки оновленню документа сума відшкодування, яка розраховується Держекоінспекцією за особливо сильний та сильний рівні забруднення, збільшиться в 4-6 рази, а за середній – у 2-3 рази. Простіше кажучи, порушники, які зливають хімічні речовини у ґрунт, заплатять за своє зловживання більше, – заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Впродовж 11 місяців минулого року було розраховано більш пів мільярда збитків за шкоду, завдану земельним ресурсам. Кошти, які стягуються з порушників, надходять до держбюджету для відновлення пошкоджених земель.

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