Бельгийские ученые нашли новое сырье для производства бумаги. Ею стала брюссельская капуста. Измельчения ее побегов и листьев в сочетании с маринованием позволяет избежать порчи, а по сравнению влажный материал можно легко прессовать.

Измельченная и маринованная брюссельская капуста может использоваться как сырье для производства бумаги или пластмасс. Такие данные обнародовал бельгийский институт Инагро, информирует Nieuweoogst.

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В 2020 году во Фландрии высадили почти 3 тысячи гектаров брюссельской капусты. Это на 17% больше, чем в 2019 году. Съедобные кочаны составляют только 38% растения, а 62% растений идет в отходы.

Институт Инагро нашел возможность использовать остатки отходов брюссельской капусты в биоэкономике. Например, производить бумагу или пластик. Чтобы это стало возможным, необходимо соблюдать ряд условий, например, отдельный сбор брюссельской капусты во время уборки урожая.

Измельчения побегов и листьев брюссельской капусты в сочетании с маринованием позволяет избежать порчи. По сравнению влажный материал можно хорошо прессовать, но исследования точного процесса идут до сих пор.

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