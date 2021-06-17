Чи буде в Україні посуха: прогноз метеоролога

В Україні майже немає площ , яким загрожує посуха. Окрім того, умови сприятливі для розвитку ранніх зернових культур.

Як повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, якщо не зважати на локальні проблеми на кшталт граду або підтоплень, то ситуація дуже хороша, в землі прекрасний ресурс вологи.

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Вона уточнила, що наразі зарано оцінювати вплив погодних умов на врожайність зернових культур, оскільки їхня вегетація лише розпочалася.

Зараз в Україні завершується період інтенсивних дощів і 17-19 червня відбудеться зміна синоптичних процесів до періоду високих температур у денний і нічний час.

Стримувальним чинником для плодоовочевих культур також є кількість тепла. Зниження температури вночі до 5-7 градусів за Цельсієм, а подекуди – й до 1 градуса за Цельсієм призводило до завмирання ростових процесів і припинення їхньої активної вегетації, – сказала Адаменко.

За її даними, після завершення періоду інтенсивних дощів цього тижня для плодоовочевої продукції встановиться оптимальний режим розвитку.