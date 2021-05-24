Чому овочі та фрукти в Україні дорожчають: пояснення

Подорожчання продукції викликає невдоволення покупців, але у такої ситуації є багато об'єктивних причин, тож аграрії мусять підвищувати вартість свого товару.

Несприятливі погодні умови, високі ціни на пальне, зростання вартості газу та електроенергії негативним чином позначились на вітчизняному агарному секторі. Через ці фактори ціна сільськогосподарських продуктів є помітно вищою, аніж в аналогічному періоді минулого року.

Цікаво Ціна яєць продовжує падіння: чого чекати далі

Як розповів старший науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" Ігор Сабій, тепла погода вирівняла ситуацію, тому ціна городини має поступово знижуватися. А от вартість соняшникової олії та цукру будуть залежати від погоди.

"Внаслідок затяжної холодної весни вегетація рослин затрималась на 2 тижні. Через такий "зсув" існують високі ризики потрапити зі збором урожаю у дощову осінню погоду, і об’єктивно аграрії ризикують вчасно не зібрати врожай. У такому випадку ціни не будуть зменшуватись. Якщо ж нам пощастить із погодними умовами, то можна очікувати зниження вартості соняшникової олії", — пояснив експерт.

Основним покупцем української продукції на глобальному ринку є Китай. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24