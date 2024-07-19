Російські військові кораблі загрожують українським портам

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляє, що понад 60 іноземних суден зараз заблоковані в портах Херсонської області. Це відбувається внаслідок воєнних дій.

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Наразі ми маємо справу з фактично "сірою зоною" в Чорному морі, де продовжує домінувати російська авіація. Підводні ракетні човни також залишаються серйозною загрозою,

– наголосив військовий.

Плетенчук також наголосив на необхідності розблокування портів Миколаєва та Херсона для забезпечення безпеки в морських акваторіях. Він також підкреслив важливість деокупації портів на окупованому Криму та на Азові, щоб змогти оголосити про перемогу у війні.

Наразі ситуація залишається напруженою, і ВМС України продовжують моніторити події в регіоні.

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