Чорні кавуни: на ринках Узбекистану з'явилася новинка

Аграрії з Узбекистану вивели новий сорт кавуна. Він відрізняється особливим кольором, солодким смаком та відсутністю кісточок.

Цього року фермери регіону Утамайлі зробили досить цікаве відкриття. Після безперервних експериментів вони вивели кавуни чорного кольору, які не мають кісточок.

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Новий кавун не росте на звичайному городі та потребує особливих умов.

Ми вперше вивели новий сорт кавуна Style. Вирощується він в теплицях, які побудовані на богарних землях та призначені для експорту. Урожай унікальних кавунів готовий вже в травні, – зазначив фермер Улугбек Джуманазаров.

Зараз місцеві агровиробники освоюють додаткові богарні землі району, щоб в рази збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської і баштанної продукції.

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