Дайвер фотографує мікроскопічних мешканців морського дна: захоплива колекція

Морський біолог і дайвер Джефф Мілісен обожнює документувати незвіданий світ мікроскопічних планктонів і підводних істот, що населяють океани. Як експерт з питань фотографії чорних вод, він фіксує підводних мешканців від Гаваїв до Нової Гвінеї.

Його фотографії допомагають морським вченим отримати нові уявлення про підводних істот, більшість з яких перебувають у личинковій або юнацькій фазі життя.

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Що таке фотозйомка чорних вод

Фотозйомка "чорних вод" проводиться під час глибоководного нічного занурення над відкритим океаном, коли маленькі планктонні морські жителі піднімаються вгору до світла. Їх приваблюють промені місяця або в даному випадку світло ліхтарика, який використовує Мілісен.

Мікроскопічні мешканці морського дна

Перші занурення в чорну воду Мілісен здійснив ще понад 10 років тому в рамках його наукових досліджень у Гавайському університеті в Маноа. Провівши сотні годин під водою і фотографуючи в темряві, він підсумував цей досвід у нещодавно опублікованій книзі під назвою "Польовий путівник по дайвінгу в чорних водах" на Гаваях.

Там можна знайти чудові фотографії найрізноманітніших дивних істот. Деякі з них настільки мініатюрні, що, здається, можуть загинути у випадковому вихорі бульбашок.

Фотографії Мілісенна призначені не лише для задоволення допитливих шанувальників океану, а й допомагають зрозуміти, як насправді виглядають ці морські істоти.