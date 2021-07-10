Кожна земельна ділянка наразі оцінюється окремо, на її вартість впливає нормативна грошова оцінка, площа, місцерозташування, середня врожайність та орендна плата.

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Через це у всіх областях ціна на землю буде нерівномірною, в деяких регіонах вона може коливатись навіть у 2 – 2,5 рази.

Найдорожчі гектари – у Київській області, їх ціна коливається від 26,5 тисяч гривень до 74,6 тисяч гривень.

Завдяки високій врожайності ціна на гектар землі у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях сягає 2 – 2,5 тисяч доларів.

Протилежну ситуацію прогнозують у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях, тут ціна за гектар поля не буде перевищувати 1 тисячі доларів.

Землероби на півдні страждають від посухи. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Посуха нищить землеробство на півдні України: який вихід".